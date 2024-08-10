Михаил Мишустин утвердил обязанности между вице-премьерами

Михаил Мишустин утвердил изменения в распределении обязанностей между вице-премьерами. Согласно тексту приказа вице-премьер Александр Новак теперь будет координировать вопросы государственной климатической политики в полном объеме, включая вопросы в области ограничения выбросов парниковых газов, которые ранее находились в ведении вице-премьера Дмитрия Патрушева.
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