В Курске общественный транспорт пока не подорожает

<p style="text-align:justify"><strong>В связи с вопросами курян об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте, в областном министерстве по тарифам и ценам сообщили, что она с 1 января 2025 года остается на уровне действующих тарифов.
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