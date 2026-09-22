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Царьград

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Пьяная петербурженка на «Мазде» лишилась авто и получила 240 часов работ

Пьяная петербурженка на «Мазде» лишилась авто и получила 240 часов работ

В Красносельском районе Петербурга женщину, повторно севшую за руль в состоянии опьянения, приговорили к 240 часам обязательных работ и конфискации автомобиля «Мазда» в доход государства.

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