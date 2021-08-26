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Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, стала мамой в третий раз

Маргарита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, стала мамой в третий раз

28-летняя Маргарита Грачева, которой бывший муж отрубил топором кисти обеих рук в декабре 2017 года, стала мамой в третий раз — она родила мальчика от своего 29-летнего супруга Максима Андрющенко, о чем несколько часов назад рассказала в инстаграме.

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