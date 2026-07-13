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Царьград

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Sky News: Британия признала КСИР террористической организацией

Sky News: Британия признала КСИР террористической организацией

Великобритания объявила Корпус стражей исламской революции Ирана террористической организацией. Это решение, основанное на новом законе о борьбе с государственными угрозами, может привести к высылке британских дипломатов из Тегерана.

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