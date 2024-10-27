Суд наложил арест на имущество генерального директора компании по делу о попытке дачи взятки

Суд в Москве наложил арест на имущество бывшего генерального директора компании Станислава Галлямова, который обвиняется в покушении на дачу взятки бывшему заместителю начальника Центрального таможенного управления Федеральной таможенной службы (ФТС) Александру Беглову.
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