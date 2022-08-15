Путин поздравил руководство Индии с 75-летием независимости страны

Поздравления в честь 75-летия независимости Индии направил в адрес президента республики Драупади Мурму и ее премьер-министра Нарендру Модис президент России Владимир Путин 15 августа, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Поздравления в честь 75-летия независимости Индии направил в адрес президента республики Драупади Мурму и ее премьер-министра Нарендру Модис президент России Владимир Путин 15 августа, поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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