КИВИ банк подал в московский суд иск против своих владельцев

Лишившийся лицензии КИВИ банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО "Киви", гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi.
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