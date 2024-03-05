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КИВИ банк подал в московский суд иск против своих владельцев

КИВИ банк подал в московский суд иск против своих владельцев

Лишившийся лицензии КИВИ банк направил в Арбитражный суд Москвы иск против своих владельцев: АО "Киви", гонконгской Fusion Factor Fintech Limited (через нее российскими активами владеет Андрей Протопопов) и Qiwi.

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