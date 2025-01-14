Юрий Лоза прокомментировал слухи о наличии в райдере Седаковой своего портрета

Юрий Лоза, именитый исполнитель и создатель хита «Плот», стал объектом обсуждения в музыкальных кругах после появления забавного слуха: якобы его портрет фигурирует в концертном райдере популярной певицы Анны Седоковой.
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