Русская армия готовится совершить мощный прорыв сразу на нескольких направлениях после полного освобождения Донбасса - немецкое издание публикует данные спецслужб о "коварном плане Путина - 2026", параллельно сообщая, что через 1,5-2 года всё будет полностью окончено поражением не только Киева, но и Брюсселя.
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