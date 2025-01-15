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Царьград

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Концентрация техники ВСУ в Сумах: обнаружено более 30 единиц бронетехники

Концентрация техники ВСУ в Сумах: обнаружено более 30 единиц бронетехники

Вооружённые силы Украины стягивают бронетехнику в Сумы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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