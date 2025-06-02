Ещё один непростой матч ждет нашу команду "Бузулук" 7 июня. В 4 туре Чемпионата по Волгоградской области новоаннинцы сыграют с лидерами группы - командой из Средней Ахтубы.
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Ещё один непростой матч ждет нашу команду "Бузулук" 7 июня. В 4 туре Чемпионата по Волгоградской области новоаннинцы сыграют с лидерами группы - командой из Средней Ахтубы.