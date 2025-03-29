В Нижневартовске закрыли театр из-за опасности для детей

В Нижневартовске (ХМАО) закрыли Театр юного зрителя, куда, соответственно, ходили в основном дети. Это произошло из-за множественных нарушений пожарной безопасности, что подвергало опасности зрителей, сообщили в УФССП России по ХМАО.
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