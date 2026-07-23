TotalEnergies передаст 10% долю в «Арктик СПГ-2» дочерней компании «Новатэка»

Французская компания TotalEnergies подтвердила факт переговоров с российским «Новатэком» о передаче своей 10% доли в проекте сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ-2» дочерней компании «Новатэка» — ООО «Нордлайн».
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