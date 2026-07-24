Талалаев — о борьбе за высокие места в РПЛ: мои футболисты могут всё

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о том, на что способны игроки его команды. «В прошлом сезоне говорил, что хотим бороться за чемпионство? Говорить и делать — разные вещи, — отметил Талалаев.
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