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Талалаев — о борьбе за высокие места в РПЛ: мои футболисты могут всё

Талалаев — о борьбе за высокие места в РПЛ: мои футболисты могут всё

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев высказался о том, на что способны игроки его команды. «В прошлом сезоне говорил, что хотим бороться за чемпионство? Говорить и делать — разные вещи, — отметил Талалаев.

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