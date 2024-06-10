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В России выросла заболеваемость корью, ветрянкой, паротитом и коклюшем

В России выросла заболеваемость корью, ветрянкой, паротитом и коклюшем

В 2023 году в России отмечен рост заболеваемости по вирусам кори, ветряной оспы, паротита, коклюша. Несмотря на это, общий уровень инфекционных и паразитарных заболеваний снизился на 30% по сравнению с 2022-м.

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