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Рис с мышиным запахом и беспилотники, удобряющие поля: почему Краснодарский край – локомотив российского рисоводства

Рис с мышиным запахом и беспилотники, удобряющие поля: почему Краснодарский край – локомотив российского рисоводства

Рис с мышиным запахом и беспилотники, удобряющие поля: почему Краснодарский край – локомотив российского рисоводстваКраснодарский край – самый большой рисосеющий регион нашей страны, который производит до 60-70% российского риса.

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