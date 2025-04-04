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Смертоносная воздушная "кобра": российский Су-27 продолжает удивлять

Смертоносная воздушная "кобра": российский Су-27 продолжает удивлять

Значение Су-27 для российской военной авиации невозможно переоценить. История Су-27 (по классификации НАТО: Flanker) уходит корнями в конец 1960-х, когда Советский Союз сполна осознал угрозу, исходящую от крепнущей мощи американских боевых самолетов четвертого поколения.

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