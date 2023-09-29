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Автомобили Nissan вернутся в Россию через бренд Venucia. Первым в продажу поступит недорогой седан Venucia D60 Plus размером со Skoda Octavia

Автомобили Nissan вернутся в Россию через бренд Venucia. Первым в продажу поступит недорогой седан Venucia D60 Plus размером со Skoda Octavia

Nissan покинула Россию в прошлом году вместе с Renault, однако автомобили Nissan скоро вернутся: продажи авто под брендом Venucia планирует запустить компания Ixen Motors (она уже торгует машинами Forthing).

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