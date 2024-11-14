ФедералПресс
Авиакомпании поставили на стоп начало открытия продаж субсидируемых билетов для дальневосточников

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ФедералПресс. Представители авиакомпаний не выставили субсидированные билеты на рейсы между регионами в обход Москвы, а также между центральной частью России, Дальним Востоком и Калининградом.

