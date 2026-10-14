Глава ФБР Кэш Патель прибыл в Россию — СМИ

Визит главы ФБР Кэша Пателя в Россию начался, сообщил телеканал MS NOW со ссылкой на источники. Его ранее призывали отменить в Конгрессе.
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