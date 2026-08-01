За день ПВО уничтожила 152 украинских БПЛА над регионами России

Сбитые дроны зафиксированы в 11 регионах, включая Крым.С 8:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 152 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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