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Вести Севастополь

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За день ПВО уничтожила 152 украинских БПЛА над регионами России

Сбитые дроны зафиксированы в 11 регионах, включая Крым.С 8:00 до 20:00 дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали 152 беспилотных летательных аппарата самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ.

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