Прогноз погоды в Крыму на 17 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 17 ноябряВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +10 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +11 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и пасмурноВ Алуште +10 и небольшой дождь.