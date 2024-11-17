Прогноз погоды в Крыму на 17 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 17 ноябряВ Симферополе +11 и облачно с прояснениямиВ Севастополе +12 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +10 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +10 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +11 и облачно с прояснениямиВ Ялте +10 и пасмурноВ Алуште +10 и небольшой дождь.
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