Вкусные рецепты

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Вкусное и эффектное ПЕЧЕНЬЕ «ШАРИКИ МОРОЖЕНОГО»

Вкусное и эффектное ПЕЧЕНЬЕ «ШАРИКИ МОРОЖЕНОГО»

Печенье очень красивое, вкусное и при этом удивительно просто готовится. Я пеку его из песочного теста: получается рассыпчатое, воздушное, но прежде всего — эффектное! Незамеченным оно не останется: как десерт подойдет и на праздничный стол.

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