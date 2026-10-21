© Rambler&CоРазвитие исследовательского бренда Rambler&Co, ставка на осознанное медиапотребление и производство смыслов, а также офлайн-активации для живой коммуникации с аудиторией стали основными инструментами медиахолдинга для преодоления отраслевых барьеров.