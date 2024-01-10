Исследователи сделали важное открытие в области болезни Альцгеймера

Исследование, проведенное под руководством Бетти Тиймс из Врийского университета Амстердама, пролило свет на сложность болезни Альцгеймера, выявив пять различных подтипов заболевания, что, возможно, объясняет терапевтические неудачи.
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