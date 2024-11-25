189 атак украинских беспилотников на граждан и инфраструктуру были сорваны в ДНР

Global Look Press/Keystone Press Agency/Ashley Chan Система защиты воздушного пространства и РЭБ "Купол Донбасса" обнаружила и перехватила за минувшую неделю 189 дронов военнослужащих ВСУ и украинских националистов над Донецком и Макеевкой.
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