Путин теперь под колпаком у Билла Гейтса: олигарх купил гостиницу "Москва" рядом с Кремлем

Американский предприниматель Билл Гейтс приобрел контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Сети, помимо отелей по всему миру, принадлежат две гостиницы в России — гостиница «Москва» возле Красной площади и Lion Palace в Санкт-Петербурге.
Американский предприниматель Билл Гейтс приобрел контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Сети, помимо отелей по всему миру, принадлежат две гостиницы в России — гостиница «Москва» возле Красной площади и Lion Palace в Санкт-Петербурге.
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