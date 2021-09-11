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Путин теперь под колпаком у Билла Гейтса: олигарх купил гостиницу "Москва" рядом с Кремлем

Путин теперь под колпаком у Билла Гейтса: олигарх купил гостиницу "Москва" рядом с Кремлем

Американский предприниматель Билл Гейтс приобрел контрольный пакет акций сети отелей Four Seasons. Сети, помимо отелей по всему миру, принадлежат две гостиницы в России — гостиница «Москва» возле Красной площади и Lion Palace в Санкт-Петербурге.

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