Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира

ЛБ Людмила Боченкова очень ясная статья !спасибо !из Курской обл для укро нациских захватчиков и натовских наёмников только две дороги к бандере и плен! Россия сила!

Лидия Фролова да кака сила...с 06.08. 2024 г. не могут уничтожить укронацистов-фашистов..вообще позор...нацисты сходу захватили 280 сел .., а наши одно паршивое село по 20 мес. освобождают...ни один город не взяли..позорище...!! и все говорят: вытесня.т,..выдавливаюи..зачем вытеснять..окружить и уничтожить в верхушке много укропов...которые вредят