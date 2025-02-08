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СССР-Россия

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  • Одиссей
    Хрен с ней с Галицией, но за Одессу и область надо стоять насмерть!Украину ждёт раздел?
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
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Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира

Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира

  Ситуация в Курской области сложна и уникальна одновременно. Шестого августа 2024 года на территорию региона прорвались войска киевского режима, и, наверное, впервые в военной истории противник официально признал, что его регулярная армия осуществляет террористическую операцию — с захватом заложников, пытками и убийствами мирных людей.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
очень ясная статья !спасибо !из Курской обл для укро нациских захватчиков и натовских наёмников  только две дороги  к бандере и плен! Россия сила!
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11 час.
Лидия Фролова
да кака сила...с 06.08. 2024 г. не могут уничтожить укронацистов-фашистов..вообще позор...нацисты сходу захватили 280 сел .., а наши одно паршивое село по 20 мес. освобождают...ни один город не взяли..позорище...!! и все говорят: вытесня.т,..выдавливаюи..зачем вытеснять..окружить и уничтожить   в верхушке много укропов...которые вредят
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8 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Не солдаты в этом виноваты... Спрашивать надо выше стоящих, а там половина предателей.
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3 час.
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