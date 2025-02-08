Ситуация в Курской области сложна и уникальна одновременно. Шестого августа 2024 года на территорию региона прорвались войска киевского режима, и, наверное, впервые в военной истории противник официально признал, что его регулярная армия осуществляет террористическую операцию — с захватом заложников, пытками и убийствами мирных людей.
Теперь не уйдет никто: Курск меняет правила войны и мира
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЛБ
Людмила Боченкова
очень ясная статья !спасибо !из Курской обл для укро нациских захватчиков и натовских наёмников только две дороги к бандере и плен! Россия сила!
Ответить
11 час.
Лидия Фролова
да кака сила...с 06.08. 2024 г. не могут уничтожить укронацистов-фашистов..вообще позор...нацисты сходу захватили 280 сел .., а наши одно паршивое село по 20 мес. освобождают...ни один город не взяли..позорище...!! и все говорят: вытесня.т,..выдавливаюи..зачем вытеснять..окружить и уничтожить в верхушке много укропов...которые вредят
Ответить
8 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Не солдаты в этом виноваты... Спрашивать надо выше стоящих, а там половина предателей.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии