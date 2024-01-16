Российский «Кулибин» собрал на коленке действующий детонационный авиадвигатель

В каждом мальчишке где-то глубоко живет первооткрыватель и конструктор. Вот и в нашем случае мастер-самоучка, несмотря на массу препятствий (по большей части финансовых), смог создать своими руками двигатель своей мечты.
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