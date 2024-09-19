Обзор дневных матчей 1/8 финала English Open 2024

Ишприт Сингх Чадха обыграл многообещающего китайского снукериста Хэ Гуоцяна, а Джадд Трамп одержал победу над Фанем Чжэнъи в 1/8 финала на турнире English Open 2024 в Брентвуде, сообщает MetroUk Ишприт Сингх Чадха (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.
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