Обзор дневных матчей 1/8 финала English Open 2024

Ишприт Сингх Чадха обыграл многообещающего китайского снукериста Хэ Гуоцяна, а Джадд Трамп одержал победу над Фанем Чжэнъи в 1/8 финала на турнире English Open 2024 в Брентвуде, сообщает MetroUk Ишприт Сингх Чадха (фото: WST)Все Новости и результаты English Open 2024 English Open 2024.