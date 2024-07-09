В Актау с 9 июля ограничат работу автомоек для обеспечения населения питьевой водой

В Актау для стабилизации уровня питьевой воды в центральных узлах водоснабжения (ЦУВС) с 9 июля временно ограничат работу автомоечных центров и полив зеленых насаждений, сообщает пресс-служба акимата города.
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