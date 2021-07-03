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Евро-2020: вчера мы видели команду, которая достойна стать чемпионом

Евро-2020: вчера мы видели команду, которая достойна стать чемпионом

Для начала побуду Капитаном Очевидностью. Вчера мы видели игру одного из финалистов Евро-2020. Кто-то из этой пары полуфиналистов, Испания или Италия, понятное дело, сыграет в главном матче.

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