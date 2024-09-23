План Шредера подразумевал российский анклав в Крыму

Виктор Луговой

Не понял. Какой-какой анклав?? Из 150 этносов, представленных исторически в Крыму, русские имеют тотальное большинство. Это раз. На полуострове в наличии хоронимы русские, крымтатарские, греческие, армянские... до 1944 года были и немецие. Вот только не помню ни одного украйiнського, а их ни с чем не спутаешь. Все эти Жовтневые, Першотравневые, Вiльные там, Велыкiе Жiтнi... ничего подобного. Даже в период хiхляччого владения полуостровом после 1954 года. О чём это говорит? Это два. В каждом ларьке продавались дiтяччi книжки на мове (или на сурже, как угодно). Со всех углов в глаза лезло "будынок вiдпочiнку", "вулыця Федька", "УРСР" и тэдэ и тэпэ, - ни разу нигде не слышал ухом мову (или сурж, как угодно). Это три. ...Какой-какой анклав, бишь? Это наше. Просто наше. Мы забрали - своё, и привет лысому кукурузнику.