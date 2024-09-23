Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 391 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А я все думала: что это иран притих  и никак не реагирует на действия Израиля... Сидит ниже травы, тише воды... оказы...«Мы готовы к диал...
  • лина любимцева
    Вот для этого всего и уничтожили прежнего президента Ирана!! ЗАПАД НЕ ДРЕМЛЕТ! И уничтожает всех ему неугодных. Любым...«Мы готовы к диал...
  • Любовь Кузьмина
    Да Вы правы! Но если оценить общее положение России в мире, то ликвидация бандеровской Украины и нанесение ударов по ...«Мы готовы к диал...

План Шредера подразумевал российский анклав в Крыму

План Шредера подразумевал российский анклав в Крыму

Донбасс должен был остаться в составе Украины, а в Крыму – появиться российский анклав, по аналогии с так называемым южнотирольским решением.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Misha Glusch
пнх, герхард
Ответить
22 час.
Виктор Луговой
Не понял. Какой-какой анклав?? Из 150 этносов, представленных исторически в Крыму, русские имеют тотальное большинство. Это раз. На полуострове в наличии хоронимы русские, крымтатарские, греческие, армянские... до 1944 года были и немецие. Вот только не помню ни одного украйiнського, а их ни с чем не спутаешь. Все эти Жовтневые, Першотравневые, Вiльные там, Велыкiе Жiтнi... ничего подобного. Даже в период хiхляччого владения полуостровом после 1954 года. О чём это говорит? Это два. В каждом ларьке продавались дiтяччi книжки на мове (или на сурже, как угодно). Со всех углов в глаза лезло &quot;будынок вiдпочiнку&quot;, &quot;вулыця Федька&quot;, &quot;УРСР&quot; и тэдэ и тэпэ, - ни разу нигде не слышал ухом мову (или сурж, как угодно). Это три. ...Какой-какой анклав, бишь? Это наше. Просто наше. Мы забрали - своё, и привет лысому кукурузнику.
Ответить
21 час.

Картина дня

наверх