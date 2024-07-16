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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клопп не возглавит сборную Англии после ухода Саутгейта. Экс-тренер «Ливерпуля» не будет работать год

16 июня пост главного тренера «трех львов» покинул Гарет Саутгейт. Юрген Клопп не станет его преемником, сообщает The Telegraph.

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