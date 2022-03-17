Испания представлена в 1/4 финала ЛЧ 17-й сезон подряд. Это рекорд турнира

В 1/4 финала Лиги чемпионов вышли три испанских клуба – «Реал», «Атлетико» и «Вильярреал». На этой стадии Ла Лига представлена 17-й сезон подряд, и это рекорд турнира.
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