«ВС РФ нашли секретные базы». Идет охота на F-16, наемников и «тузов» НАТО

Последний день сентября на Украине отметился серией массовых российских ударов по объектам ВСУ. Несколько волн ударных беспилотников «Герань-2» накрыли военные аэродромы, базу с наемниками, пункты дислокации войск ВСУ и склады с боеприпасами.