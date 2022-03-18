Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

«Атлетик» и «Хетафе» откроют 29-й тур Ла Лиги. В субботу «Валенсия» сыграет с «Эльче» на выезде, «Райо Вальекано» примет «Атлетико».
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