Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

Чемпионат Испании. «Атлетик» против «Хетафе», «Реал» и «Барселона» сыграют в воскресенье

«Атлетик» и «Хетафе» откроют 29-й тур Ла Лиги. В субботу «Валенсия» сыграет с «Эльче» на выезде, «Райо Вальекано» примет «Атлетико».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх