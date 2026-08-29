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ТАСС

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В VK заявили, что "Сферум" защищает оценки в дневнике от подделки

В VK заявили, что "Сферум" защищает оценки в дневнике от подделки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Школьники не могут подделать оценки в электронном дневнике через платформу "Сферум", в отличие от бумажного дневника, где можно вырвать страницу или замазать оценку.

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