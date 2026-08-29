В VK заявили, что "Сферум" защищает оценки в дневнике от подделки

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Школьники не могут подделать оценки в электронном дневнике через платформу "Сферум", в отличие от бумажного дневника, где можно вырвать страницу или замазать оценку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым