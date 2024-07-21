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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Samarium
    Это государственная организация...Следовательно работает в угоду существующей власти, выполняя ее требования.......На кого работает ...
  • Tatyana Fedotova
    После контрреволюции в 90е то то хорошо народу было. Наверх вся мерзость всплыла и до сей поры плавает.На кого работает ...
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    Революции, майданы, перевороты никогда не приводили ни к чему хорошему для простых людей. Выигрывала горстка, а погиб...На кого работает ...

"Вышка для немчина" Отловили наймита и передали Бате

"Вышка для немчина" Отловили наймита и передали Бате

"Из России с любовью." Суд в М и н с к е приговорил евронаймита к высшей мере.   Уже не так весело? Эх, доброе у нас правосудие, чересчур гуманное! Всё ведь было хорошо, за особо тяжкие преступления злодеев шлепали без проблем.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Молодец, Лукашенко! А из Правительства кто-нибудь поедет посмотреть вдове в глаза убитого в Жуковском и родным десятков уже убитых и изнасилованных?! Или « на их этажах» все спокойно?!
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6 час.
Алекс Сэм
Валить на месте во время задержания там пускай Аллах или Христос разбирается куда его к гуриям или в чан кипящей смолы!
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3 час.
Роман
Пока у властьпредержащих не убью,не изнасилуют,не искалечат близких им людей,так и будут вылизывать осло@бов,аульщиков и кишлачников,потому что уж больно мзда жирная и вкусная!!!Не хочется желать их родственникам плохого,но рано или поздно это случится....
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2 час.

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