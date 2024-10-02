На форуме «Микроэлектроника-2024» обсудили технологический суверенитет РФ

Ученые и специалисты совместно с представителями холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в ходе юбилейного форума «Микроэлектроника-2024» обсудили вопросы технологического суверенитета России в сфере оптоэлектроники и фотоники.
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