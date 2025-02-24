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«Требовать здесь никто ничего не может, тем более от России»

«Требовать здесь никто ничего не может, тем более от России»

Россия — один из безусловных лидеров в мире по запасам редкоземельных металлов, она готова предложить американским или другим иностранным партнерам участие в проектах по их добыче, в том числе в Донбассе и Новороссии.

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