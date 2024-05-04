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Чемпионат России. «Краснодар» против «Ахмата», «Динамо» сыграет с «Сочи» в воскресенье, «Зенит» – с «Факелом» в понедельник

В воскресенье «Динамо» сыграет дома с «Сочи», «Спартак» встретится на выезде с «Пари НН». В понедельник «Зенит» сыграет в гостях с «Факелом», «Локомотив» будет противостоять «Ростову», ЦСКА – «Рубину».

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