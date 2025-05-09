С живыми цветами в руках новоаннинцы собрались у братской могилы, чтобы почтить память всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины в борьбе с фашизмом.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
С живыми цветами в руках новоаннинцы собрались у братской могилы, чтобы почтить память всех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость нашей Родины в борьбе с фашизмом.