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В школах РФ все больше возрастных учителей

В школах РФ все больше возрастных учителей

Доля педагогов старше 50 лет достигает 45%, тогда как специалистов младше 30 лет — лишь 15%. При этом число преподавателей предпенсионного и пенсионного возраста выросло с 18% в 2010 году до 29% в 2024-м.

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