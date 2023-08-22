Русская весна

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ВКС России нанесли удары по позициям и военным складам врага

ВКС России нанесли удары по позициям и военным складам врага

Бомбардировщики Су-34 Армии России нанесли удары по местам дислокации противника, также поражены военные склады ВСУ на соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях.

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