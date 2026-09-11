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Николай Херасков - основоположник учения о геологических формациях

Николай Херасков - основоположник учения о геологических формациях

Во время Великой Отечественной войны Херасков занимался поиском и разведкой месторождений, необходимых для обороны страны.

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