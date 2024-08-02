Боец Студент: ВСУ стали применять под Угледаром новую версию “Бабы-яги”

“Почти бесшумные” - ВСУ адаптировали тяжёлые сельскохозяйственные дроны для военных целей.Вооружённые силы Украины активно работают над усовершенствованием дронов сельскохозяйственного назначения, делая их значительно бесшумными и эффективными во время боевых операций.
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