Боец Студент: ВСУ стали применять под Угледаром новую версию “Бабы-яги”

“Почти бесшумные” - ВСУ адаптировали тяжёлые сельскохозяйственные дроны для военных целей.Вооружённые силы Украины активно работают над усовершенствованием дронов сельскохозяйственного назначения, делая их значительно бесшумными и эффективными во время боевых операций.