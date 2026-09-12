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ИА Регнум

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WAM: Путин и кронпринц Абу-Даби договорились о координации после саммита БРИКС

WAM: Путин и кронпринц Абу-Даби договорились о координации после саммита БРИКС

Президент России Владимир Путин 12 сентября на встрече с наследным принцем Абу-Даби, председателем Исполнительного совета Эмирата Абу-Даби Халедом Бен Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном договорились о координации и реализации инициатив по итогам 18-го саммита БРИКС, проходившего в Индии.

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