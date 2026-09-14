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Фото не подойдёт: представлен умный Huawei замок с 3D-распознаванием лиц

Фото не подойдёт: представлен умный Huawei замок с 3D-распознаванием лиц

Главной особенностью стала система AI 3D Face Raise 3.0 на базе технологии 3D ToF Представлен умный замок Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition, официальные продажи которого стартуют 23 сентября.

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