Фото не подойдёт: представлен умный Huawei замок с 3D-распознаванием лиц

Главной особенностью стала система AI 3D Face Raise 3.0 на базе технологии 3D ToF Представлен умный замок Huawei Smart Lock 2 Pro Enjoy Edition, официальные продажи которого стартуют 23 сентября.
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